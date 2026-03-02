Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Bruselas - DATI BENDO

BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha avisado este lunes de que la Unión Europea debe estar preparada para "las consecuencias" de los recientes acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán, que hasta el momento han provocado la muerte de más de 550 personas en el país, así como de la posterior respuesta de Teherán.

"Desde la energía hasta lo nuclear, desde el transporte hasta la defensa, desde la migración hasta la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias derivadas de estos recientes acontecimientos", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas, poco antes de la reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios que Von der Leyen ha convocado este mediodía centrado en cuestiones de seguridad.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha afirmado que "los acontecimientos en Oriente Próximo son profundamente preocupantes", y que durante el fin de semana ha estado en contacto con nueve líderes de la región y con varios dirigentes europeos, valorando la "volátil" situación tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En su opinión, hay que "trabajar con firmeza" para desescalar y evitar que el conflicto se extienda, sobre todo después de que en las últimas horas hayan tenido lugar "numerosos ataques", incluido un ataque con drones dirigido contra una base aérea británica en Chipre, y otro contra una instalación petrolera de Saudi Aramco.

"Condeno en los términos más enérgicos estos ataques imprudentes e indiscriminados por parte de Irán y sus aliados contra territorios soberanos en toda la región", ha proseguido la conservadora alemana en su explicación.

Tras apelar a la "renovada esperanza para el pueblo oprimido" de Irán y apoyar "su derecho a determinar su propio futuro" tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, Von der Leyen ha subrayado la importancia de la estabilidad de la región y que "la solución duradera es diplomática", lo que implica "una transición creíble" y el "cese definitivo de los programas nuclear y balístico" de Teherán.

SUIZA, DISPUESTA A AYUDAR A LA DESESCALADA

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha expresado también la "extrema preocupación" con la que su Gobierno sigue la "escalada en la región", al tiempo que ha llamado a "todas las partes" a rebajar las tensiones y garantizar la seguridad de la población civil.

"Suiza, como siempre, queda a disposición para, llegado el caso, participar y ayudar a las partes a la desescalada", ha dicho en la comparecencia junto a Von der Leyen --prevista para firmar nuevos acuerdos para elevar la relación bilateral--, tras apuntar que en las últimas horas ha mantenido contactos con varios líderes de Oriente Próximo.