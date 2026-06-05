Von der Leyen reclama una ampliación de la UE "más rápida" y "creíble" basada en méritos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Xavier Lejeune/EU Commission/dpa

BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este viernes la necesidad de que la ampliación de la Unión Europea sea "más rápida" y "creíble", esgrimiendo que es una apuesta "estratégica" y significará "más seguridad, prosperidad y un mayor peso de Europa en el mundo".

En declaraciones a los medios antes de asistir a la cumbre UE-Balcanes que se celebra en Tivat (Montenegro), la jefa del Ejecutivo comunitario ha subrayado que el proceso de ampliación debe ser también "más visible" y que tanto los países candidatos como los Estados miembro tienen la responsabilidad de explicar a sus ciudadanos los beneficios de que la Unión Europea sea más grande.

"La ampliación se basa en los méritos. Pero basarse en los méritos no significa ser lento. Tenemos que hacer el proceso de ampliación más rápido y más creíble. En otras palabras, si el país candidato cumple con las reformas, debe avanzar en el cierre y apertura de capítulos y grupos en su camino hacia la Unión Europea", ha defendido.

Preguntada por la situación en concreto de Albania y Montenegro, los dos países de los Balcanes que van más avanzados en su proceso de incorporación a la Unión, Von der Leyen ha elogiado el compromiso de ambos países con las reformas y ha asegurado que están "muy cerca de la línea de meta", animándoles a "mantenerse enfocados y seguir en el camino".

Respecto a la propuesta de integración gradual impulsada conjuntamente por Francia y Alemania, la presidenta comunitaria se ha limitado a decir que Montenegro y Albania "lo están haciendo muy bien" y que, como es un proceso basado en méritos, "se merecen avanzar y ser finalmente miembros de la Unión Europea".