Von der Leyen recuerda que la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel "sigue en el tejado" de los 27

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pasea junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en la Universidad de Cork, con motivo del inicio de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea. - Paul Faith/PA Wire/dpa

BRUSELAS 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha indicado que su Ejecutivo presentará a mitad de julio medidas para vetar el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, pero ha recordado a los Estados miembro que piden más medidas contra Israel que la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación sigue desde hace diez meses "en el tejado" de los Veintisiete.

Así ha respondido la jefa del Ejecutivo comunitario al ser preguntada durante una rueda de prensa en Irlanda --país que estrena la presidenta rotatoria del Consejo de la UE-- sobre la falta de avances en las medidas contra Israel pese al deterioro de la situación en Gaza y Cisjordania.

Von der Leyen ha asegurado que la Unión Europea comparte el diagnóstico de que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania "es un problema" y que la violencia asociada a ellos "socavan" la viabilidad de la solución de dos Estados, "el único camino hacia una paz duradera".

"Por ello, ya hemos acordado sanciones contra colonos israelíes extremistas y figuras de Hamás, y la Comisión presentará en breve, como saben, un documento de opciones", ha explicado, haciendo alusión a la petición realizada por varios Estados miembro a Bruselas para vetar el comercio con los asentamientos israelíes.

Eso sí, ha recordado que "hace 10 meses" la Comisión propuso la suspensión de las preferencias comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel y que aún no se aunado los apoyos necesarios para su aprobación, una mayoría cualificada entre los Veintisiete.

"Tendría un impacto económico significativo, pero esta propuesta sigue sobre la mesa de los Estados miembros, que deben votarla por mayoría cualificada. La pelota está en el tejado de los Estados miembros, hace 10 meses que presentamos esta propuesta", ha insistido la conservadora alemana.

PRINCIPAL DONANTE DE AYUDA A PALESTINA

En otro orden de cosas, Von der Leyen ha reivindicado que la Unión Europea es "el mayor proveedor de ayuda del mundo para el pueblo palestino" y que "nadie hace más" que el bloque comunitario.

"Desde octubre de 2023, hemos destinado más de 2.700 millones de euros en ayuda humanitaria y apoyo presupuestario. Hemos organizado 85 puentes aéreos y hemos entregado más de 5.600 toneladas de suministros esenciales", ha proseguido en su explicación.

La conservadora alemana también ha puesto como ejemplo del apoyo comunitario a Palestina la reciente adopción de sanciones contra colonos israelíes extremistas y la petición de "muchos Estados miembro" que han propuesto sancionar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.