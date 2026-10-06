Von der Leyen tacha de "inaceptables" los ataques contra la navegación civil en el mar Negro

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su intervención este martes en el pleno del Parlamento Europeo en Estraburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ

BRUSELAS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha alertado este martes de la situación "cada vez más preocupante" en el mar Negro tras los últimos ataques contra buques comerciales frente a las costas de Bulgaria y Rumanía, al tiempo que ha condenado los ataques contra la navegación civil.

"La situación en el mar Negro es cada vez más preocupante. Los buques comerciales y sus tripulaciones inocentes están siendo atacados, y ya se han perdido vidas en el mar", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en redes sociales.

Von der Leyen ha hecho referencia a los dos buques comerciales alcanzados este martes en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Bulgaria, uno de los cuales se ha hundido, un día después de que otro barco con bandera turca que transportaba grano ucraniano fuera alcanzado por un dron y se hundiera frente a las costas de Rumanía, dejando dos tripulantes muertos.

"Aunque todavía se están determinando las circunstancias exactas de estos incidentes, los acontecimientos son muy preocupantes", ha indicado la conservadora alemana, que ha recalcado que los ataques contra la navegación civil son "inaceptables".

En este sentido, Von der Leyen ha expresado la "plena solidaridad" de la Unión Europea con sus Estados miembro del flanco oriental ante unos incidentes que se producen en un contexto de creciente tensión en el mar Negro por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea tienen lugar después del ataque con drones a un carguero en Bulgaria, un incidente cuya autoría no han determinado aún las autoridades búlgaras, si bien el primer ministro del país, Rumen Radev, ha calificado lo ocurrido de "absolutamente inaceptable" y de "grave violación del Derecho Internacional".

El suceso ha tenido lugar apenas un día después de la muerte de dos tripulantes de un buque comercial con bandera de Turquía tras ser alcanzado por un dron en aguas del mar Negro frente a las costas de Rumanía, un incidente que fue achacado a Rusia por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que habló de "ataque atroz" de Moscú contra "un buque civil en aguas neutrales".