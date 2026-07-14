Von der Leyen viajará este miércoles a Kiev en plena aceleración de la adhesión de Ucrania a la UE

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Kiev - Christoph Soeder/dpa Pool/dpa - Archivo

BRUSELAS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este miércoles a la capital de Ucrania, Kiev, después de visitar la ciudad por última vez el pasado 24 de febrero, cuando se cumplieron cuatro años de la invasión rusa del país, y tras el cierre este martes de un nuevo grupo de capítulos para la adhesión a la Unión Europea (UE) del país gobernado por Volodimir Zelenski.

Así lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill, que ha detallado que tras estar hoy en París con motivo de la Fiesta Nacional de Francia por la conmemoración de la Toma de la Bastilla, mañana acudirá a Ucrania, aunque sin concretar los motivos.

"La presidenta Von der Leyen estará mañana en Kiev, Ucrania. Por razones de seguridad, no podemos confirmar más detalles por el momento, así que les pedimos paciencia y facilitaremos más información cuando sea posible", ha indicado Gill.

A diferencia de su último viaje el pasado 24 de febrero, esta vez acudirá sin el presidente del Consejo Europeo, António Costa, según han indicado fuentes del equipo del socialista portugués.

La visita de la jefa del Ejecutivo comunitario tendrá lugar un día después de que la Unión Europea haya abierto un segundo grupo de capítulos con Ucrania, el número seis referido a la política exterior, apenas un mes después de que dieran inicio las negociaciones formales para su adhesión al bloque comunitario.