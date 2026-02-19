Von der Leyen visitará Groenlandia en marzo tras la crisis por las pretensiones de EEUU sobre la isla

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen - Sven Hoppe/dpa

BRUSELAS 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizará una visita a Groenlandia el próximo mes de marzo, en una fecha aún no determinada, después de que la crisis por la pretensiones de Estados Unidos de hacerse con la isla del Ártico se cerrara con un acuerdo en el seno de la OTAN para reforzar la presencia militar en este territorio perteneciente a Dinamarca.

Así lo ha confirmado este jueves la portavoz del Ejecutivo comunitario Paula Pinho en una rueda de prensa desde Bruselas, en la que ha detallado que la conservadora alemana llevará a cabo un viaje a la Región del Ártico que incluirá también Groenlandia el próximo mes.

"Puedo confirmar que la presidenta Von der Leyen realizará una visita a la región ártica, que también incluirá Groenlandia. La visita debería tener lugar en marzo, pero por el momento no disponemos de una fecha exacta ni de más detalles que compartir", ha proseguido en su explicación.

Esta visita tendrá lugar después de que se abriera un conflicto entre la UE y EEUU, cuando en enero el inquilino de la Casa Blanca, Estados Unidos, amenazó a seis Estados miembro con la imposición de aranceles por participar en una misión de observación militar en la isla del Ártico, todo ello mientras Washington insistía en anexionarse el territorio alegando motivos de seguridad nacional.

La última visita de Von der Leyen a Groenlandia fue en marzo de 2024, un viaje que precedió la apertura de una oficina de la Unión en Nuuk, la capital de Groenlandia, en 2025. La alemana ha defendido anteriormente la "muy buena conexión" de Bruselas con los groenlandeses, y ha reivindicado que el futuro de la isla del Ártico la deben decidir sus ciudadanos.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo comunitario ya avanzó en enero un importante aumento de la inversión europea en la región ártica, con el objetivo de apoyar la economía local y las infraestructuras, todo en cooperación estrecha con las autoridades groenlandesas y danesas.