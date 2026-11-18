Aleksandar Vucic en la sede de su partido en Belgrado tras la derrota electoral del pasado octubre. - Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de Serbia y actual líder opositor, Aleksandar Vucic, ha asegurado este miércoles que las nuevas autoridades del país tratarán de "matarle o detenerle", en un nuevo ataque a la Liga Estudiantil que derrocó a su formación, el hegemónico Partido Progresista Serbio, en las elecciones del pasado mes.

En la segunda jornada de la sesión constituyente del Parlamento serbio, Vucic ha vuelto a cargar contra la nueva fuerza mayoritaria en el país, alegando una supuesta hostilidad hacia su persona.

"O bien intentarán matarme, o detenerme, o aprobarán la ley de depuración política que ya están anunciando", ha afirmado el político serbio desde la Asamblea Nacional. "Cuando no puedes enfrentarte a un adversario político, incluso cuando está en la oposición, y no eres capaz de derrotarlo con conocimientos y argumentos, tienes que recurrir a este tipo de medidas", ha agregado.

Sobre su futuro, ha abierto la puerta por primera vez ha retirarse, afirmando que "en absoluto" piensa permanecer durante toda la legislatura en la Asamblea Nacional, apuntando a que dejará paso a líderes jóvenes.

"Creo que, de cara al futuro, habrá que confiar en otras personas y darles paso. Les ayudaré todo lo que pueda sobre el terreno", ha indicado, insistiendo en que hará todo lo posible siguiendo los principios democráticos para "derrocar" a quienes "representan el mayor mal para Serbia en su historia moderna".

Con esta virulencia se ha expresado el exmandatario que, de momento, se niega a desaparecer de la primera fila política y ha asumido el cargo de portavoz de la minoría parlamentaria de 103 escaños que hará frente a la Lista Estudiantil en la Asamblea serbia.