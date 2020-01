Warren recriminó a Sanders tras el debate que la tachara de "mentirosa"

WASHINGTON, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora estadounidense Elizabeth Warren interpeló a su compañero Bernie Sanders inmediatamente después del debate televisado del martes para recriminarle que la hubiese tachado de "mentirosa", después de que ambos difirieran en horario de máxima audiencia sobre el contenido de una reunión mantenida en 2018.

Warren y Sanders llegaron al debate con las espadas en alto, después de que la senadora asegurara que su rival en las primarias del Partido Demócrata le dijese en un encuentro privado que no veía opciones de que una mujer pudiese llegar a la Casa Blanca en las elecciones de 2020.

Warren, también senador, negó la versión inicialmente en un comunicado y el martes, durante el debate, volvió a desmarcarse de cualquier declaración en ese sentido, advirtiendo de que este tipo de debate interno solo favorece las perspectivas electorales del actual presidente, Donald Trump.

CNN has just published the audio of the tense conversation between Bernie Sanders and Elizabeth Warren after yesterday's debate pic.twitter.com/EUdIyIkroW