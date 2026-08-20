Washington califica de "arbitraria" la detención en China de un académico estadounidense por espionaje

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping, junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Pekín - -/White House via Planet Pix via / DPA - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por Marco Rubio, ha incluido en la lista de detenciones "arbitrarias" el caso del académico y ciudadano estadounidense Min Zin, director de un grupo de estudios políticos con sede en Birmania que fue arrestado por las autoridades chinas el pasado mes de junio por espionaje.

"El secretario Rubio ha concluido que el ciudadano estadounidense Min Zin se encuentra detenido arbitrariamente en China. Esta conclusión surge tras una exhaustiva revisión de las circunstancias que rodearon su detención el 3 de junio en Yunnan, China, adonde había viajado para asistir a una conferencia académica por invitación del Gobierno chino", ha indicado en un comunicado.

La diplomacia norteamericana ha señalado que "la seguridad de los ciudadanos estadounidenses" es su "máxima prioridad". "Seguiremos defendiendo a Zin y exigiendo la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos arbitrariamente o a quienes se les ha prohibido salir de China", ha precisado.

Asimismo, ha instado a las autoridades chinas a liberar a Youlin Chen, un sismólogo nuclear estadounidense de origen chino residente en Boston que tiene publicaciones sobre pruebas nucleares subterráneas de Corea del Norte y era contratista del Departamento.

Zin --visto por última vez en la ciudad de Kunming, cerca de la frontera birmana-- fue arrestado "bajo sospecha de participar en espionaje y poner en peligro la seguridad nacional de China" días antes de que el líder de la junta militar, el general Min Aung Hlaing, se reuniera en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping.

El detenido es director del Instituto para Política y Estrategia - Birmania (ISP-M, por sus siglas en inglés), un grupo de estudios políticos especializado en el seguimiento de la guerra que lleva azotando el país asiático desde el golpe de estado liderado por el general en febrero de 2021.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto recibir a su homólogo chino en la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. El tema de los presos estadounidenses en China es una cuestión extremadamente sensible para el magnate, que ha dialogado con Xi al respecto en sus últimos encuentros cara a cara.