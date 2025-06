Wilders amenaza con tumbar el Gobierno neerlandés si la coalición no cierra las fronteras "lo antes posible"

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, ha vuelto a amenazar este domingo con poner fin a la coalición de Gobierno en Países Bajos si no se cierran las fronteras a todos los solicitantes de asilo "lo antes posible".

"Quiero ser muy claro: si la mayoría de nuestras propuestas del plan de asilo de diez puntos no se aprueban (y, por lo tanto, no se añaden al acuerdo de coalición) y el Gobierno no las aplica lo antes posible, el PVV abandonará esta coalición", ha afirmado en una publicación en la red social X.

La semana pasada, el líder ultraderechista presentó un plan de diez puntos con medidas de control fronterizo y antimigratorias, incluyendo, además del cierre de las fronteras a todos los solicitantes de asilo, la devolución de decenas de miles de refugiados sirios a su país de origen, el cierre de centros de asilo, el fin a la reunificación familiar o la expulsión del país y revocación de la nacionalidad a las personas con doble pasaporte que cometan algún delito, según recoge la agencia de noticias alemana DPA.

El plan del PVV cuenta con el apoyo parcial del Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), partido derechista que forma parte de la coalición gobernante.

Wilders ya amenazó el pasado lunes con que su partido "desaparecería" del Gobierno, cuando presentó la propuesta, con un plazo de semanas, a la coalición formada asimismo por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD); el Nuevo Contrato Social (NSC) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB).