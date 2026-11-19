Archivo - El presidente de China, Xi Jinping, pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) - Johannes Neudecker/dpa

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado este jueves que la comunidad de Asia-Pacífico "navega en el mismo barco", llamando a la unidad, a la cooperación y al "libre comercio y la inversión abierta" en la región, en el marco de su discurso en el plenario de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

"Los miembros de la familia de Asia-Pacífico navegamos en el mismo barco", ha manifestado Xi en una intervención en la que ha hecho un llamamiento a "apostar por la apertura y la integración" en un "marco de cooperación". Al hilo, ha pedido "promover el libre comercio y la inversión abierta, eliminar los obstáculos que dificultan la circulación de los factores de producción y facilitar el ciclo económico".

En este sentido, ha defendido que "el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés) es una visión compartida por los miembros de APEC", por lo que ha reclamado avanzar en su desarrollo para lograr "un mayor nivel de apertura" y el fortalecimiento del "diálogo político" en torno a la propia FTAAP. Bajo esta línea, ha mostrado su apoyo a medidas que puedan "promover la convergencia de los acuerdos comerciales regionales, mejorar la facilitación del comercio y la inversión, impulsar la digitalización y reducir las barreras al comercio y la inversión".

Dentro de este ámbito, Xi ha llamado a "potenciar el pilar de la conectividad" tanto en el plano físico, "mejorando las redes de infraestructura e impulsando el desarrollo de aduanas y sistemas de transporte inteligentes", como en el plano normativo, "promoviendo la coordinación de políticas y regulaciones, profundizando la cooperación en pagos transfronterizos y garantizando la estabilidad y la fluidez de las cadenas industriales y de suministro".

Asimismo, el líder chino ha argumentado que "la innovación constituye el principal motor del desarrollo", por lo que el foro debe servir para "fomentar un espíritu empresarial (y) potenciar el papel de APEC como incubadora".

Además, ha remarcado que "la economía digital y la inteligencia artificial actúan como motores de un crecimiento basado en la innovación", por lo que ha considerado "preciso reforzar el desarrollo de la infraestructura digital, mejorar la gobernanza regional de los datos y la cooperación colaborativa, a fin de lograr flujos de datos transfronterizos que sean eficientes, prácticos y seguros". "Debemos crear un ecosistema de innovación abierto, promover la aplicación generalizada de la inteligencia artificial e impulsar la transformación y modernización industrial hacia un nuevo modelo de desarrollo", ha reivindicado.

Xi, que también ha hecho hincapié en "la lucha contra la corrupción transfronteriza", ha querido incluir también en su discurso un alegato en favor del "desarrollo coordinado de los recursos, el medio ambiente y la población", así como del "uso racional y la protección de los recursos naturales", propuestas a las que ha sumado la "cooperación en materia ecológica y de baja emisión de carbono", todo ello con el fin de "lograr un crecimiento económico sostenible".

Por último, el presidente chino ha asegurado que su país "seguirá apoyando firmemente la cooperación" regional y, en este sentido, ha anunciado que "China destinará 20 millones de dólares (18,2 millones de euros) a financiar la cooperación práctica en el marco de APEC". Con esta inversión, su Gobierno establecerá en Shenzhen, ciudad que acoge la cumbre, un Centro de Investigación de la Comunidad de Asia-Pacífico "destinado a realizar estudios e intercambios sobre políticas, así como a brindar apoyo intelectual". Además, el mandatario se ha comprometido a que su país cree "instituciones de colaboración en ámbitos como la tecnología digital, los flujos transfronterizos de datos, la energía limpia y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes)".

Si bien no ha incluido menciones a las armas nucleares, la intervención del líder de China --desarrollada en una cumbre en el que también los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, han emitido sendos discursos-- se ha producido antes de la celebración de un histórico encuentro entre los tres dirigentes de las que constituyen las tres mayores potencias nucleares del planeta. De hecho, el control de este tipo de armas supondrá el eje central del evento, celebrado en el marco de la expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo START entre Washington y Moscú y el auge del arsenal atómico chino.