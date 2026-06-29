Xi y Lukashenko destacan las relaciones bilaterales entre China y Bielorrusia: "Soñábamos con ello"

Archivo - Xi Jinping y Alexander Lukashenko en Pekín - Huang Jingwen / Xinhua News / Contactophoto

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, ha destacado este lunes las relaciones bilaterales entre los dos países, unos "aliados estratégicos" que cuentan ahora con unos lazos "soñados" basados en la "amistad y la confianza mutua".

Durante un encuentro en Pekín, la capital china, Xi ha hablado del "gran apoyo que los dos aliados se profesan", con la vista puesta en lograr un "mayor desarrollo y prosperidad" para ambas partes. "Las relaciones entre China y Bielorrusia han superado la prueba de las vicisitudes internacionales y han experimentado un desarrollo vertiginoso en los últimos años, entrando en su mejor período histórico", ha afirmado, según un comunicado.

"La confianza política mutua entre ambos países es inquebrantable, (...) los proyectos clave de cooperación avanzan con firmeza y la cooperación multilateral es fructífera. Los hechos demuestran que profundizar la cooperación integral y permanente entre China y Bielorrusia se ajusta a la tendencia del desarrollo histórico y redunda en el interés fundamental de ambos pueblos", ha sostenido.

Xi ha destacado, además, que las partes "deben mantener una comunicación estratégica y promover el desarrollo sostenido de las relaciones bilaterales a un alto nivel para el beneficio de los pueblos de ambos países". "China apoya a Bielorrusia en la protección de su soberanía nacional, independencia e integridad territorial, y en la búsqueda de una senda de desarrollo acorde con sus propias condiciones nacionales", ha declarado.

Además, ha dicho estar dispuesto a seguir prestando asistencia al desarrollo y la construcción de Bielorrusia "en la medida de sus posibilidades". "Ambos países deben movilizar recursos de todos los sectores para impulsar la Iniciativa de la Franja y la Ruta y enriquecer el contenido de la cooperación pragmática. China está dispuesta a trabajar con Bielorrusia para construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido para la humanidad", ha sostenido.

Por su parte, Lukashenko ha manifestado que, precisamente, las partes "soñaban con ello" y ha apreciado "la enorme valoración positiva que le merecen las relaciones entre Minsk y Pekín". "Esto es lo que discutimos y lo que soñábamos en vísperas de esta cooperación global", ha subrayado, según ha recogido la agencia de noticias BelTA.

Además, ha abordado la cooperación industrial entre las partes y ha agradecido a China "todo su apoyo en el desarrollo de la industria y la cooperación entre los dos Estados". "Bielorrusia utiliza sus tecnologías en todos los ámbitos del desarrollo económico", ha señalado.

"Intercambiamos constantemente puntos de vista sobre la agenda internacional y la situación en la región. Los mantengo informados. Creo que debemos continuar estos contactos", ha sostenido, al tiempo que ha confirmado que, antes de su traslado a China, viajó a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y mantener una serie de contactos.