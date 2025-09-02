Xi y Putin destacan su relación bilateral "sin precedentes" y apuestan por una mayor cooperación

Archivo - Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente. - Sergey Bobylev/brics-russia2024. / DPA - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente, han destacado este martes la relación bilateral entre los dos países, la cual han descrito como "sin precedentes", al tiempo que han apostado por una mayor cooperación para incrementar su desarrollo y defender sus intereses mutuos.

Durante un encuentro en Pekín tras asistir los días previos a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se ha celebrado en la ciudad de Tianjín, los dos líderes han hecho gala de su "entendimiento" en pleno aumento de la tensión con Estados Unidos y otros países occidentales.

Así, han alabado la "colaboración estratégica y exhaustiva" que comparten y su "disposición a seguir avanzando para lograr un sistema de gobernanza global cada vez más razonable", según ha indicado el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado. "Las relaciones entre China y Rusia han aguantado todos los cambios a nivel internacional que se han venido dando", ha indicado.

El presidente chino ha aprovechado la ocasión para reafirmar la "buena vecindad" existente y expresar disposición a ofrecer apoyo a Rusia en materia de desarrollo y "revitalización". "Podemos coordinar posturas en relación con asuntos de principal interés para los dos países", ha añadido.

Putin, por su parte, ha aclarado que las comunicaciones entre las partes "muestran la naturaleza estratégica de los lazos entre Rusia y China, que se están desarrollando a un nivel sin precedentes". "Haber venido hasta aquí muestra los logros de nuestros pueblos y confirma el papel vital de nuestros países para lograr victorias", ha señalado.

"Tanto yo como la delegación rusa al completo estamos deseando volver a reunirnos con nuestros colegas y amigos chinos. Gracias por esta gran acogida", ha aseverado Putin, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores ruso.

En este sentido, ha recordado que los "ancestros" de los ciudadanos ambos países "pagaron un alto precio por la paz y la libertad". "No debemos olvidar esto, debemos recordarlo. Esta es la base de los logros de hoy y de los que vendrán en el futuro", ha apuntado.

"Estuvimos juntos entonces y seguimos juntos ahora. Estoy seguro de que nuestros contactos para abordar cuestiones actuales y planes a largo plazo también tendrán lugar al más alto nivel", ha zanjado.