La XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema norcoreana celebrará su primera sesión este domingo

Archivo - Varias personas asisten a una ofrenda de flores en el Gran Monumento de la Colina Mansu, en el centro de Pyongyang. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Stanislav Varivoda - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera sesión de la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema (APS) de Corea del Norte, conformada por 687 diputados, será celebrada este próximo domingo, 22 de marzo, para "discutir" temas como la elección del presidente de Asuntos Estatales del país, hoy Kim Jong Un, o las elecciones del órgano de dirección del Estado y de las comisiones de la APS.

"Se convocará el 22 de marzo en esta capital la primera sesión de la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema (APS) de la República Popular Democrática de Corea (RPDC)", ha avanzado la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Al tiempo, el medio estatal ha apuntado a que se ahondará en asuntos como la enmienda y complemento de la Constitución Socialista de la RPDC, el cumplimiento del Plan Quinquenal para el desarrollo de la economía nacional presentado por el 9º Congreso del Partido del Trabajo de Corea, el balance de ejecución de los presupuestos estatales para el 2025 y los presupuestos para el 2026.

No obstante, el registro de los diputados será celebrado en la víspera, esto es, el 21 de marzo, después de haber anunciado este pasado lunes que sobre las 18.00 horas (10.00 horas en España) de ese mismo día "la votación concluyó en todas las circunscripciones del país" con una participación del 99,99% de los electores inscritos en el censo electoral, unos comicios en los que el líder norcoreano depositó su voto en una zona minera de Cheonseong, en la provincia de Pyongyang Norte.