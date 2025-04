Yihad Islámica difunde un vídeo de un rehén secuestrado en Gaza

Archivo - Cartel del rehén Rom Braslavski, secuestrado el 7 de octubre de 2023 por las milicias palestinas - Europa Press/Contacto/Bring Them Home Now

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ala militar de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, ha difundido este miércoles el vídeo de Rom Braslavski, un rehén que fue secuestrado por las milicias palestinas en el festival de música Nova durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

En el vídeo difundido por la milicia palestina, el rehén pide al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que logre su liberación y critica al presidente estadounidense, Donald Trump, por no cumplir sus promesas, según ha recogido 'Filastin', diario afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La madre del rehén, Tami Braslavski, ha lamentado que nadie del Gobierno israelí se haya puesto en contacto con ella ante la difusión del vídeo. "Ni siquiera reconozco a mi hijo. Ha envejecido diez años. Ese no es mi Rom. Tiene un aspecto horrible", ha criticado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Según el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, la familia ha autorizado a que se publique el vídeo, pero con su rostro distorsionado. Braslavski, que en el momento del secuestro tenía 19 años, trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, publicaron un vídeo en la víspera en el que se muestra el momento de la entrega de ataúdes a personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y en el que se advierte a los familiares de rehenes que los secuestrados podrían morir víctimas de los ataques israelíes.