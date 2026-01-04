Yván Gil insta a la CELAC a "dar un paso al frente" y exija el restablecimiento de la legalidad

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil - Europa Press/Contacto/Tian Rui

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha comparecido en la reunión ministerial de urgencia convocada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para instar a este organismo a estar a la altura de su responsabilidad histórica, "dar un paso al frente" y exigir el restablecimiento de la legalidad tras la captura el sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense en Caracas.

"Este ataque no es solo contra Venezuela, es un ataque contra América Latina y el Italia. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país que decida ejercer su soberanía. Y aquí, la CELAC enfrenta una responsabilidad histórica", ha planteado Gil en su discurso.

Caracas considera que "La CELAC no puede vitorear. La CELAC no puede dividirse (...). Los principios no se negocian, no se matizan, no se suavizan. O se está del lado del derecho internacional, o se está del lado de la ley del más fuerte. Los países de la CELAC deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalar", ha planteado.

Gil ha denunciado que "quien secuestra a un Presidente, secuestra la soberanía de un pueblo" y ha advertido así de que "Venezuela sigue bajo amenaza, sigue bajo asedio, y que es sumamente importante que la CELAC exija de manera inmediata el restablecimiento de la legalidad internacional, que pasa por el retiro inmediato de todas las fuerzas militares en el Caribe que amenazan la paz".

Gil ha resaltado que a pesar del ataque estadounidense, el país continúa funcionando con normalidad. "Hoy Venezuela, a pesar del ataque, está en paz. Sus instituciones funcionan plenamente. Su constitución es muy robusta", ha asegurado.

En ese sentido, ha recalcado que "existe un presidente constitucional, Nicolás Maduro, quien aunque hoy se encuentra ilegalmente secuestrado, sigue siendo el jefe de estado en pleno ejercicio de su mandato".

"Que nadie se equivoque: no aceptaremos la humillación ni la imposición. La CELAC fue creada en Caracas en 2011 con la asistencia de los 33 jefes de estado y de gobierno de la región. Para defender la soberanía, la independencia, y la dignidad de nuestros pueblos, hoy esa visión está más vigente que nunca", ha remachado.