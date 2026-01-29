El "zar de fronteras" apunta a operaciones del ICE más específicas para priorizar la seguridad pública

El zar de las fronteras, Tom Homan, durante unas declaraciones en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El denominado "zar de las fronteras", Tom Homan, ha apuntado a cambios en las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minnesota para realizar misiones más específicas que prioricen la seguridad pública, con la vista puesta en rebajar la tensión y comenzar a reducir el despliegue en el estado, tras la erupción social provocada por la muerte de varios manifestantes a manos de agentes.

En una rueda de prensa desde Minnesota, en la que ha confirmado que las misiones del ICE seguirán adelante, Homan ha asegurado que está trabajando en un plan para reducir la presencia de la polémica unidad, que cuenta con hasta 3.000 agentes en el estado, además de apostar por cambios en las operaciones para tener mas en cuenta la seguridad pública.

En plena intención de rebajar la tensión tras la muerte de manifestantes, el encargado de dirigir las operaciones en Minnesota ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha encomendado que no haya muertos en estas operaciones. "El presidente, una de las cosas que me dijo cuando vine aquí, fue que no quería ver morir a nadie", ha detallado.

"Cuanta menos interferencia, menos retórica. No quiero ver morir a nadie. Ni siquiera a las personas que buscamos", ha asegurado el responsable del despliegue del ICE en Minnesota ante la prensa.

En este sentido, ha defendido el derecho a manifestación, recogida en la Constitución estadounidense, pero ha reclamado que se mantenga en el cauce pacífico tras insistir en que habrá "cero tolerancia" ante ataques a los agentes. "Si interfieres, obstaculizas o agredes a los agentes del ICE, serás arrestado", ha avisado.

Homan, enviado por Trump para rebajar la tensión en Minnesota, ha insistido en que se "va hacer cumplir la ley de inmigración", apuntando a que haya menos daños colaterales. "Vamos a centrarnos en las operaciones de control y vamos a dar prioridad a las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Eso es lo que estamos aquí para hacer", ha insistido.

Tras mantener reuniones con las autoridades locales los últimos dos días, Homan ha hablado de importantes avances y ha mandado un mensaje de concordia afirmando que desde "diferentes filosofías y opiniones", todos "están de acuerdo" en la necesidad de reducir la inseguridad, la delincuencia y aumentar la seguridad en las operaciones del ICE.