Zelenski advierte de que levantar las sanciones al petróleo ruso aporta a Moscú 10.000 millones de dólares

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que la reciente decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al petróleo ruso no solo refuerzan la posición de Moscú, sino que además le aporta hasta 10.000 millones de dólares adicionales para continuar con la guerra.

"La decisión de Estados Unidos de suavizar parcialmente las sanciones a Rusia (...) podría proporcionarles unos 10.000 millones de dólares para la guerra", ha puesto de relieve el presidente ucraniano en declaraciones a la prensa desde París, donde se ha reunido este viernes con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

"Eso no contribuye a la paz, desde luego", ha lamentado Zelenski, que ha apuntado que la decisión de Washington --lejos de estabilizar la situación, tal y como defiende--, promueve una "lógica bélica" en favor de Rusia que acabará afectando a toda la región de Oriente Próximo.

"Cuanto más dinero tenga Rusia para financiar su maquinaria de guerra, más drones se fabricarán en territorio ruso para desestabilizar Oriente Próximo, por lo que levantar las sanciones para obtener más dineros, recibir más drones y lanzar más ataques no es muy lógico", ha valorado.

Con motivo de la nueva guerra en Oriente Próximo, la navegación por el estrecho de Ormuz se ha visto seriamente amenazada, con Irán y sus socios regionales amenazando con atacar los buques cisterna que transiten por él en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel hace ya dos semanas.

El estrecho de Ormuz alberga una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, además de un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes. Ello ha provocado que Estados Unidos haya tomado esta decisión con la que pretenden "estabilizar el marcado energético".