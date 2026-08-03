Zelenski advierte de que Rusia planea interferir en las próximas elecciones de los aliados de Ucrania

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes de las supuestas intenciones del Kremlin de interferir en las próximas elecciones que se van a celebrar en varios países aliados de Ucrania.

"Rusia nunca pierde la oportunidad de interferir en las elecciones a través de influencia híbrida, medidas financieras o desestabilización porque ese es su objetivo. Todos comprendemos las amenazas que esto supone", ha señalado Zelenski durante un encuentro en Kiev con embajadores ucranianos.

Zelenski ha explicado que las elecciones que se van a celebrar durante los próximos meses en lugares como Francia, Alemania, Estados Unidos o Israel son de "gran importancia", también para Ucrania, puesto que pueden suponer mucho cambios, de ahí ese supuesto interés por Rusia en inmiscuirse.

En ese sentido, el presidente ucraniano ha apostado por estrechar relaciones a "largo plazo" con estos y otros aliados en todos los ámbitos, más allá de la cercanía política que, de manera coyuntural, puedan establecerse entre países, y ha instado a los embajadores a combatir las campañas de propaganda rusa.

"Debemos forzar lazos a largo plazo (...) a nivel social, de opinión pública, de medios de comunicación, del sector de la cultura y del empresarial, para que nuestros socios se interesen en cooperar con Ucrania y en apoyarla en cualquier escenario", ha argumentado, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

Si bien Zelenski ha asegurado que no le corresponde a Ucrania interferir en los asuntos internos de sus aliados, paradójicamente ha dado la tarea a las misiones diplomáticas de mantener activas las "narrativas" y "necesidades" del país en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales para influir en la opinión pública, que influye finalmente en decisiones políticas.

Entre las tareas que ha encomendado el presidente ucraniano está también la de tener mayor presencia en espacios y foros clave en Asia, así como la de trabajar para acercar posturas con gigantes del continente como India, China y Japón.

"Necesitamos entablar un diálogo con China. Si no queremos que China apoye exclusivamente a los rusos, (...) todo esto se debe construir, y todos estos son desafíos muy difíciles", ha señalado Zelenski.