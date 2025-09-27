Zelenski advierte de que si Kiev queda a oscuras, también quedará a oscuras Moscú

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrnaia, Volodimir Zelenski, ha advertido este sábado de que si Rusia ataca Kiev y la deja sin suministro eléctrico, Moscú también sufrirá un apagón.

"Si Rusia se pone como objetivo un apagón en Ucrania cada invierno, entonces no estoy seguro de que la respuesta de Ucrania y sus socios deba ser diferente", ha apuntado Zelenski, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

"Rusia debe saber que los países civilizados se distinguen de los salvajes en que jamás son los que empiezan. No son los agresores. Pero eso no significa que sean débiles. No debemos mostrar debilidad. Si amenazan con un apagón en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debe saber que habrá también un apagón en la capital de Rusia", ha argumentado.

El mandatario ucraniano ha destacado que ha tratado esta cuestión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en su reciente encuentro en Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

En la región de Chernigov un total de 177 localidades han quedado sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques rusos, según ha informado la empresa eléctrica JSC Chernihivoblenergo en un comunicado en Facebook.

"Lamentablemente, el enemigo no cesa en su intento de dejar a oscuras la región de Chernigov. Hoy los rusistas han vuelto a atacar la infraestructura eléctrica de la región y hay 177 poblaciones sin electricidad en los distritos de Niyin y Priluki, lo que equivale a 54.000 clientes", ha explicado la empresa.