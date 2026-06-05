Zelenski afea a Putin que escoja la guerra tras una respuesta "débil" a su propuesta para un cara a cara

Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que haya vuelto a "optar por la guerra" después de que haya rechazado el encuentro cara a cara propuesto por el ucraniano para poner fin a la guerra. "Es una respuesta débil", ha considerado Kiev.

"Por desgracia, la parte rusa vuelve a optar por la guerra; todos han escuchado hoy la respuesta. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra. Creo que mucha gente en todo el mundo se ha sentido decepcionada por esa respuesta", ha declarado Zelenski en su discurso vespertino, en el que ha denunciado que Putin "no quiere cambiar nada y no quiere admitir que esta guerra solo le beneficia a él y a quienes se están enriqueciendo a su costa".

En este sentido, el mandatario ucraniano ha criticado que los partidarios de Putin "sonreían ampliamente" con la respuesta del Kremlin a la misiva y ha instado a los países a ejercer "más presión" para que Moscú tenga "menos dinero", trasladando su agradecimiento a "todos los que están del lado de Ucrania y quieren una paz verdadera".

Sus declaraciones llegan después de que Putin haya manifestado que "no le ve sentido" a reunirse cara a cara con Zelenski y en cambio haya mandado ánimos a las tropas rusas en el frente. "Sigan trabajando", ha dicho durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

Además, el presidente ruso ha afeado a Zelenski sus malas formas, recordándole que el presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo que "disciplinarle" durante la famosa reunión en la que le acusó de promover una "Tercera Guerra Mundial".

"Todos vimos cómo Donald, delante del mundo entero, se dedicaba a reprender al autor de esta carta y a señalar su vestimenta. Como ven, proyectar constantemente 'Rambo: First Blood' puede ser apropiado en algunos lugares, por supuesto, pero no en todas partes", ha afirmado.