Zelenski afirma antes de una reunión con enviados de EEUU que Kiev "está interesado en acercar el fin de la guerra"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que Kiev "está interesado en acercar el fin de la guerra" con Rusia, de cara a un encuentro en Kiev con los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el sábado participaron en reuniones en Rusia para abordar el conflicto.

"Nos reunimos con nuestro equipo negociador antes del encuentro con los enviados del presidente de Estados Unidos. Estamos preparados para el diálogo", ha dicho Zelenski, que ha subrayado que "Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva". "Nos interesa acercar el fin de la guerra", ha sostenido.

Así, ha apuntado en un mensaje en redes sociales que "se necesita paz" y ha agregado que también "se necesitan garantías de seguridad" y "una paz digna en la posguerra". "Nuestras propuestas están listas. Es importante trabajar de manera coordinada, sustantiva y realista", ha apostillado el mandatario ucraniano.

Apenas unas horas antes, Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, había indicado que la delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner presentó el sábado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, diversas propuestas para abordar una solución al conflicto en Ucrania.

"Los representantes estadounidenses se prepararon a conciencia para este viaje. No solo expresaron su interés tradicional en un rápido cese de los combates, sino que también formularon varias ideas sobre posibles vías de resolución", dijo, antes de desvelar que Moscú "hizo hincapié en la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto".

Witkoff y Kushner llegaron el sábado a Moscú en un vuelo militar estadounidense para presentar una propuesta para poner fin a la guerra, tal y como adelantó Trump. Tras ello, está previsto que mantengan este domingo reuniones en Kiev como parte de este nuevo impulso diplomático para acabar con el conflicto, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin.