Zelenski afirma que el Ejército ucraniano debe causar 50.000 bajas al mes para reducir las filas rusas

Archivo - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, visita a las tropas ucranianas desplegadas cerca de Pokrovsk, Donetsk - Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Co

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que el objetivo de las Fuerzas Armadas ucranianas debe ser el de causar "50.000 pérdidas rusas al mes" para impedir el "reabastecimiento" de las filas de Moscú en el marco de la guerra abierta entre los dos países tras el inicio de la invasión rusa hace ya más de cuatro años.

"La tarea de las unidades ucranianas es asegurar tal nivel de destrucción del ocupante que las pérdidas rusas superen la cantidad de reabastecimiento que pueden enviar a las tropas cada mes. Esta es una tarea realista cuando hablamos de 50.000 pérdidas rusas al mes", ha declarado en un evento acerca de la efectividad de los drones ucranianos en los ataques contra Rusia.

El mandatario ha indicado que esta cifra supone "el nivel óptimo" de los objetivos militares de Kiev y ha señalado que, si bien "es una tarea difícil", se trata de un objetivo ideal "para que los rusos comiencen a reflexionar sobre lo que están haciendo y por qué luchan".

"La tarea del Ministerio de Defensa, la tarea de nuestro Ejército, la tarea de todas las fuerzas de defensa y seguridad de Ucrania es garantizar precisamente este nivel de pérdidas rusas", ha incidido, argumentando que "esto puede lograrse principalmente con drones, (...) con un análisis claro y conclusiones de las operaciones de combate realizadas, así como un alto nivel de entrenamiento y coordinación de las acciones de nuestros soldados".

Simultáneamente, Kiev debe "seguir desarrollando la protección contra los (drones) shaheed rusos, otros drones de ataque y drones de reconocimiento", ha afirmado el mandatario. "Debería haber más interceptores" en aras de lograr "más intercepciones exitosas", ha agregado, apuntando a la necesidad de "seguir el ritmo de los cambios en los drones de ataque rusos".

"Hacer todo esto significa garantizar la supervivencia de Ucrania", ha subrayado, mostrándose "seguro de que todo esto sucederá".