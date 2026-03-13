Zelenski agradece el apoyo del hijo del sah de Irán a la soberanía de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al hijo del último sah de Persia, Reza Pahlaví - PRESIDENTE DE UCRANIA EN X

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha traslado su agradecimiento al hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, por su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, durante un encuentro mantenido este viernes en París, donde ha tratado de presentarse como líder de una eventual transición democrática en el país asiático después de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán matara al entonces líder de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

"Ucrania desea sinceramente ver un Irán libre que no coopere con Rusia ni desestabilice Oriente Próximo, Europa y el mundo. Agradezco al príncipe heredero sus claras garantías de apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Nuestros equipos seguirán en contacto", ha indicado el mandatario en redes sociales.

Zelenski ha recordado que "la jerarquía del régimen (iraní) ya ha sufrido pérdidas significativas" y, en este sentido, ha considerado "crucial" que Teherán no saque ningún "provecho de ello y que el pueblo de Irán cuente con mayor protección para sus vidas y más oportunidades de decidir su propio destino".

Así, el dirigente ucraniano ha discutido con Pahlavi, que lleva décadas exiliado en Estados Unidos, sobre "cómo la presión internacional y los esfuerzos conjuntos podrían ayudar a lograr" ese futuro para el país asiático.

Por su parte, el hijo del último sah --quien no ha hecho declaraciones al respecto más allá de difundir la publicación de Zelenski en su cuenta de X-- ha defendido este mismo viernes en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa CNews que "un Irán estable, libre, permite estabilizar la región, lo cual también beneficia a Occidente".

Este encuentro se produce días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya decidido levantar las sanciones al petróleo ruso con el objetivo de reducir los precios de este combustible, teniendo en cuenta que la navegación por el estrecho de Ormuz --que alberga una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo-- se ha visto seriamente afectada por la guerra en Irán. Este mismo viernes, Zelenski ha advertido de que esta medida aporta a Rusia hasta 10.000 millones de dólares adicionales "para ganar la guerra" en Ucrania.