Zelenski agradece desde Bruselas tener el apoyo de "los líderes reales" en plena disputa con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este viernes el respaldo recibido por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, "los líderes reales", antes de participar en el Consejo Europeo que se celebra desde este jueves en Bruselas, y al mismo tiempo que mantiene una disputa con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por permitir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos y por las críticas del magnate a los ataques ucranianos a refinerías rusas.

"Me alegra estar aquí. Estoy muy agradecido por el enorme apoyo que recibimos del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y de los líderes, líderes de verdad, que han estado a nuestro lado desde el comienzo de esta guerra. Es fundamental contar con ese respaldo", ha afirmado en una declaración a la prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Zelenski ha proseguido afirmando que no ve a Rusia preparada para poner fin a su invasión, y que por eso Ucrania debe prepararse para el invierno, que requerirá tener más previsiones energéticas pero también mejor defensa aérea y financiación. Por ello, ha vuelto a agradecer a la Unión Europea por estar del lado de su país.

El mandatario ucraniano ha detallado que todo esto lo hablará con los líderes durante su participación en el Consejo Europeo, y que además abordará otros asuntos como las necesidades presupuestarias de 2027 o el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, apenas unos días después de abrir otros dos grupos de negociación.

APOYO AL ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO

"Nuestro apoyo a Ucrania sigue siendo tan firme como siempre. Este no es el momento de retirar el apoyo a Ucrania. Este no es el momento de levantar las sanciones contra Rusia. Ahora es el momento de aumentar nuestro apoyo y de incrementar la presión, y esto es fundamental", ha defendido por su parte Costa, que ha defendido que para que Rusia acepte un alto el fuego, no hay que relajar las medidas contra Moscú.

El socialista portugués ha dicho a Zelenski que puede contar con el Consejo Europeo al completo, no solo para apoyo durante la guerra, sino para ayudarle a formar parte del bloque comunitario. "Tenemos que seguir avanzando en este proceso y quiero felicitarte por ello. También quiero felicitar a vuestro Parlamento, porque, en medio de una guerra terrible, seguís cumpliendo vuestros compromisos, negociando, aprobando medidas y llevando a cabo reformas. Muchas gracias por vuestro ejemplo como europeos", ha concluido.

Por su parte, Von der Leyen ha criticado a Rusia por "estar haciendo todo lo posible por destruir las infraestructuras energéticas y de suministro de agua", pero ha advertido de que la Unión Europea seguirá al lado de Kiev como ha hecho "durante los inviernos anteriores".

La jefa del Ejecutivo comunitario ha apoyado la propuesta del presidente Trump de establecer un alto el fuego energético, pero ha señalado que "Rusia no lo ha respetado ni un solo minuto", sino que, al contrario, "ha intensificado sus ataques".

"Por tanto, tenemos que aumentar la presión sobre Rusia. Avanzaremos con el 22º paquete de sanciones, y hay algo que está absolutamente claro: no levantaremos ninguna sanción a menos que Rusia ponga fin a la guerra", ha zanjado.