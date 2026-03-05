Zelenski amenaza veladamente a Orbán con dar su número al Ejército de Ucrania si bloquea la ayuda de la UE

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con un soldado. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha amenazado veladamente este jueves al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con dar su número de teléfono a las Fuerzas Armadas de Ucrania para "comunicarse con él en su propio idioma" si persiste en bloquear los 90.000 millones de euros de la ayuda de la Unión Europea.

"Esperamos que una sola persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones (...) De lo contrario, daremos la dirección de esta persona a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros hombres. Que puedan llamarlo y comunicarse con él en su propio idioma", ha afirmado el presidente ucraniano en rueda de prensa.

Orbán ha advertido de que bloqueará los nuevos fondos de Bruselas para ayudar a Ucrania, si este país no volvía a restablecer el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, principal vía de suministro de países como Hungría y Eslovaquia, que ha manifestado que su seguridad energética está en peligro.

Zelenski ha señalado que a pesar de que se trata de un secreto a voces, están esperando a que Bruselas haga oficial que la entrega de la ayuda está supeditada a la reparación y reapertura del oleoducto, dañado por un ataque de Rusia a finales de enero, en plena campaña de Moscú contra las instalaciones energéticas del país.

"He pedido que se haga oficial para que nadie dijera que estamos inventando cosas", ha dicho Zelenski, que pronostica que las obras de reparación podrían estar listas en un mes y medio, si bien eso "no significa que lo destruido se arreglará", según recoge la agencia ucraniana Ukrinform.

No obstante, ha reiterado que si dependiera de él no renovaría los acuerdos de suministro que Bruselas mantiene con Rusia. "Se la comuniqué a los líderes europeos (...) Hay cosas, principios, que simplemente no tienen precio", ha dicho.

"Nos están matando, y debemos darle petróleo a Orbán, porque él, pobrecito, no puede ganar las elecciones sin este petróleo", ha criticado Zelenski, en alusión a las elecciones legislativas que se celebran en un mes en Hungría.