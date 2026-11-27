Niños ucranianos regresan a su país, en una llegada concluida a 27 de noviembre de 2026 - VOLODIMIR ZELENSKI / X

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes el retorno de nueve menores a suelo ucraniano desde zonas del país bajo control ruso y de territorio de la Federación de Rusia gracias al programa de retorno en el que participa la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Zelenski ha explicado que los niños han vuelto desde Crimea y de las regiones disputadas de Jersón y Zaporiyia. El más pequeño tiene nueve años.

"Quiero agradecer a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, su ayuda y mediación", ha manifestado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, así como a los socios de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos.

Desde el estallido de la guerra en febrero de 2022 han regresado a su país un total de 2.875 niños ucranianos, según ha confirmado el propio mandatario.