Zelenski asegura que Ucrania "no perdonará" los ataques a edificios residenciales y a personas desarmadas

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado la noche del domingo que Ucrania "no perdonará" los ataques a edificios residenciales y a personas desarmadas en el marco de la invasión militar rusa de Ucrania.

"No perdonaremos los edificios residenciales bombardeados, no perdonaremos el cohete que nuestra defensa aérea derribó hoy sobre Okhmatdet y más de otros 500 cohetes similares que golpearon nuestra tierra, Ucrania, nuestra gente, niños. No perdonaremos las ejecuciones sin armas", ha recalcado el mandatario en un vídeo publicado en Telegram, según ha recogido la agencia de noticias Unian.

Así, el presidente de Ucrania ha hecho hincapié en que no perdonará "cientos de víctimas y miles de sufrimientos".

"Hoy es el domingo del Perdón, el día en que siempre nos pedimos perdón unos a otros, a todas las personas, a Dios. Pero hoy, al parecer, muchos no recordaron este día en absoluto, no recordaron las palabras obligatorias: perdóname, y la respuesta obligada: Dios perdonará y yo perdono", ha zanjado Zelenski.