Zelenski celebra un ataque a más de 1.500 kilómetros de la frontera con Rusia

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha celebrado este jueves un ataque con drones sobre la ciudad rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros de la frontera, que tenía como objetivo infraestructura militar, si bien las autoridades de esta localidad han informado de daños también en un edificio de apartamentos.

Zelenski ha incidido en que este nuevo ataque de largo alcance sobre áreas "remotas" de la geografía rusa es una respuesta a los que Moscú ha venido lanzando a pesar de las "repetidas" propuestas de paz que Kiev ha presentado.

Así, ha destacado que además de este ataque a Perm, recientemente las fuerzas ucranianas han logrado golpear la ciudad de Cheliábinsk, a 180 kilómetros de cerca de Kazajistán, y a unos 1.800 de la frontera con Ucrania. "También se sintieron los efectos de la capacidad de largo alcance de Ucrania en Novorosíisk, Krimsk, Tuapsé, las regiones de Samara y Nizhni Nóvgorod", ha aplaudido.

"Cada día Rusia puede hacer una elección y detener su guerra. Y no por unas horas, para obtener nuestro permiso para realizar un desfile en Moscú, sino de manera que preserve la vida de las personas", ha incidido en sus críticas hacia la propuesta de Moscú de una tregua para los festejos del Día de la Victoria.

"Hay que valorar a las personas, no los desfiles. Hay que establecer la paz, no corretear por las capitales del mundo suplicando por una pausa el 9 de mayo. La paz es necesaria", ha remarcado el presidente ucraniano en sus redes sociales.

Con respecto a este asunto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reiterado que el alto el fuego anunciado para el viernes 9 y el sábado 9 de mayo se mantendrá vigente.

Por su parte, el gobernador de Perm, Dimitri Majonin, han informado de que el ataque con drones ucranianos ha daño un edificio de apartamentos, otro de la administración, dejando a una persona herida, e instalaciones industriales.

Majonin ha detallado que los vecinos de este edificio de apartamentos han tenido que ser evacuados y que a lo largo de la mañana han sido varios los drones derribados, según recoge la agencia rusa Interfax.