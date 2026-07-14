Zelenski celebra nuevos ataques contra una refinería de Baskortostán y buques petroleros en el mar de Azov

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes nuevos ataques de largo alcance contra una refinería en la provincia rusa de Baskortostán --a 1.300 kilómetros del frente-- y varios petroleros en mar de Azov, el mismo día en el que ha reclamado más sanciones para Rusia tras los últimos bombardeos.

"Gracias a nuestros guerreros cuyas exitosas operaciones están devolviendo la guerra a donde surgió", ha encomiado el presidente ucraniano, que ha informado de ataques a otra refinería en la ciudad de Afipski, en la región de Krasnodar, ubicada a unos 400 kilómetros de la línea del frente.

Asimismo, ha informado de "ataques exitosos" en la ciudad portuaria de Gelendzhik, también en Krasnodar, así como en el mar de Azov contra un buque patrullero y varios petroleros que pertenecen a la conocida como 'flota fantasma' rusa, con la que Moscú intenta sortear las sanciones.

"Nuestros guerreros continúan lanzando ataques de largo alcance a las empresas y instalaciones rusas que alimentan la guerra", ha advertido Zelenski, quien en los últimos días viene compartiendo imágenes de estos bombardeos, en un momento en el que Rusia ha comenzado ya a padecer cierto desabastecimiento de combustible.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han detallado que varios de drones alcanzaron durante la pasada noche una de las mayores refinerías de petróleo y petroquímicos de Gazprom, ubicada en la ciudad de Salavat, en la provincia de Baskortostán, escenario en los últimos días de ataques ucranianos de similares características.

En esta caso, estas instalaciones eran el último gran productor de gasolina que todavía no había sido dañado por los proyectiles ucranianos en lo que va de año, según han destacado las autoridades de Kiev.

Por otro lado, el Ejército ucraniano también ha cifrado en 116 las embarcaciones rusas golpeada en los últimos nueve días en el mar de Azov por los drones ucranianos.