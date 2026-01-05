Zelenski cesa al jefe del servicio de Inteligencia de Ucrania en medio de una reestructuración de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el jefe del SBU, Vasil Maliuk - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cesado este lunes al jefe del servicio de Inteligencia nacional (SBU, por sus siglas en ucraniano), Vasil Maliuk, y ha nombrado a Yevgeni Jmara, para liderar la agencia de forma interina, en medio de una reestructuración de seguridad.

Zelenski, que se ha reunido con ambos, le ha pedido a Maliuk que se centre "específicamente" en las "operaciones asimétricas ucranianas" contra Rusia, para convertirlas en "las más sólidas del mundo", puesto que cuentan con "los recursos y apoyo política necesarios", según ha indicado el presidente en redes sociales.

Maliuk ha confirmado este cambio en un comunicado publicado en la página web del SBU, donde ha señalado que está convencido de que "un servicio especial fuerte y moderno es clave para la seguridad" del Estado. "Los cambios que el presidente de Ucrania está implementando en el sector de defensa tienen este objetivo", ha justificado.

Asimismo, ha subrayado que cree en "la paz justa y la prosperidad", y ha expresado su "profunda gratitud por el apoyo brindado" al personal del SBU, a los militares y al pueblo ucraniano".

Posteriormente, la Presidencia ucraniana ha publicado el decreto que nombra al jefe del Centro de Operaciones Especiales 'A' del SBU, Yevgeni Jmara, como jefe interino de la mencionada agencia de Inteligencia.

El mandatario ha aprovechado la ocasión para agradecer "a Yevgeni y a todos nuestros combatientes de operaciones especiales por sus excepcionales operaciones de combate a lo largo de los años de guerra a gran escala".

"Ucrania está logrando los resultados necesarios en su defensa, y todos nuestros combatientes que lo hacen posible merecen el mayor respeto y gratitud", ha declarado tras una reunión en la sede presidencial en la capital ucraniana, Kiev.

Zelenski está reestructurando el aparato de seguridad y defensa de Ucrania tras casi cuatro años de guerra contra las fuerzas rusas que invadieron el país en febrero de 2022. En los últimos días ha nombrado al que fuera jefe de Inteligencia militar Kirill Budanov al frente de su oficina presidencial y también hizo cambios en el liderazgo del Ministerio de Defensa.