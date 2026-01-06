Zelenski cesa a otros tres altos cargos de los servicios de Inteligencia en plena reestructuración en Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrnaia, Volodimir Zelenski, durante una visita oficial a Reino Unido en octubre de 2025 (archivo) - Kirsty Wigglesworth/PA Wire/dpa - Archivo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado el cese de otros tres altos cargos del servicio de Inteligencia nacional (SBU, por sus siglas en ucraniano), después de apartar el lunes al jefe del organismo, Vasil Maliuk, en medio de una reestructuración de seguridad.
La Presidencia ucraniana ha publicado tres breves decretos en los que confirma el cese del jefe del Departamento de Contrainteligencia Militar, Oleksander Dubrovin; el jefe del Centro Antiterrorista del SBU y 'número dos' del SBU, Serhi Andrushchenko; y del también subdirector del SBU Serhi Naumiuk.
Por ahora no han trascendido detalles sobre los motivos de esta decisión, que llega después de que Zelenski reemplazara el lunes a Maliuk y pusiera como jefe interino del SBU a Yevgeni Jmara, quien hasta ahora era jefe del Centro de Operaciones Especiales 'A' del SBU.
Zelenski está reestructurando el aparato de seguridad y defensa de Ucrania tras casi cuatro años de guerra contra las fuerzas rusas que invadieron el país en febrero de 2022. En los últimos días ha nombrado al que fuera jefe de Inteligencia militar Kirill Budanov al frente de su oficina presidencial y también hizo cambios en el liderazgo del Ministerio de Defensa.