Zelenski condecora a Melania Trump por su papel en el alto el fuego en Oleshki, Ucrania

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha condecorado a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por su papel en el alto el fuego acordado con Rusia la semana pasada en la ciudad de Oleshki, situada en la provincia de Jersón, en el sur del país.

Así, ha hecho entrega a Trump de la Orden de la Princesa Olga por su "gran contribución al apoyo humanitario para Ucrania". Junto a ella ha sido galardonado Mark Beckman, su principal asesor, quien ha recibido el Premio Corazón de Oro, según indica un decreto publicado en la página web de la Presidencia.

"Por su contribución personal significativa y las actividades en defensa de los Derechos Humanos con el objetivo de rescatar niños ucranianos y ciudadanos afectados por la agresión rusa, las deportaciones ilegales y los desplazamientos forzosos en los territorios ucranianos ocupados he decretado galardonar a Melania Trump", recoge el texto.

Melania Trump ha estado actuando como la principal mediadora para lograr una tregua en Oleshki junto a Beckman, que ha contribuido a coordinar las operaciones. Además, tiene previsto mantener un encuentro este jueves en la Casa Blanca con representantes de Ucrania y Rusia para abordar la medida.

Oleshki, ocupada por Rusia, se ha convertido en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.