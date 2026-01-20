Zelenski condiciona la presencia de Ucrania en el Foro de Davos a dar pasos en su seguridad frente a Rusia

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un reciente viaje a Austria para reunirse con el canciller, Christian Stocker. - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que Ucrania estará en el Foro Económico Mundial de Davos, que se organiza estos días en Suiza, y al que acude el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si de los encuentros en este contexto "pueden proporcionar una mayor protección" al país, apuntando que si los aliados no están listos para dar pasos en este sentido Kiev no tendrá representación en el Foro.

"Si las reuniones de Davos pueden proporcionar una mayor protección a las personas reales y a las ciudades y pueblos reales de Ucrania, Ucrania estará presente en Davos", ha expuesto el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que insiste en dar pasos para firmar las garantías de seguridad para el futuro de Ucrania.

"Si los socios no están preparados, todos los representantes de Ucrania deben centrarse en cuestiones concretas que ayuden a nuestro Estado y a nuestros ciudadanos", ha añadido Zelenski.

Así, ha recalcado que Ucrania "está lista" para encuentros con todos los socios si estas reuniones redundan en su seguridad y "son efectivos".

En este sentido, ha subrayado que el equipo negociador ucraniano tiene "todo lo necesario" para firmar, "en particular con Estados Unidos", documentos sobre garantías de seguridad y la recuperación de Ucrania en el escenario de posguerra, urgiendo a dar pasos en esta dirección.

"Esto debería convertirse en un resultado histórico, dado que en Europa se está librando la mayor guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Es de importancia mundial poner fin a esta guerra. Estamos haciendo todo lo posible para ello", ha expuesto.

El líder ucraniano viene insistiendo en que el acuerdo para garantías de seguridad vinculantes y que impliquen a Washington está prácticamente listo a la espera de un último encuentro "al más alto nivel" con Trump y ha pedido finalizar en las próximas semanas el acuerdo.