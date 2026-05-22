Zelenski defiende llevar la guerra a Rusia con ataques de largo alcance: "Es justo"

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una rueda de prensa en Austria. - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido este viernes llevar la guerra a Rusia con ataques de largo alcance contra su territorio y contra regiones ocupadas en respuesta a la ofensiva del Ejército ruso, en el marco de la guerra a gran escala iniciada por Moscú en febrero de 2022.

"Estamos llevando la guerra de vuelta a casa, a Rusia, y eso es justo", ha afirmado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales tras reunirse con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski, con el que ha repasado los ataques con drones de largo alcance "contra activos rusos de refinación y exportación de petróleo", en concreto contra las instalaciones de Yaroslavl.

Asimismo, Zelenski ha confirmado ataques ucranianos "contra objetivos designados en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania", después de que Rusia haya denunciado un bombardeo contra un centro educativo en una localidad bajo control ruso en la provincia ucraniana de Lugansk que ha dejado al menos cuatro muertos y una treintena de heridos.

"Estamos preparando otras formas de nuestras sanciones de largo alcance y ataques de alcance medio en respuesta a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades", ha asegurado.

MÁS DE 145.000 BAJAS RUSAS EN 2026

Según ha afirmado el presidente ucranianos, las pérdidas rusas en lo que va de 2026 ascienden a más de 145.000 efectivos, incluyendo casi 86.000 muertos, a lo que se sumarían al menos 59.000 heridos graves y más de 800 militares rusos capturados.

Igualmente, ha indicado éxitos ucranianos en zonas fronterizas de la región de Sumi. "Seguimos destruyendo personal ruso y equipo de los ocupantes también en otros sectores", ha indicado, destacando el trabajo de los operadores de drones.