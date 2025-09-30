Zelenski denuncia que la central nuclear de Zaporiyia sufre el corte de suministro más prolongado hasta la fecha

La UE insta a Rusia a "cesar de inmediato todas las operaciones militares" en torno a la planta

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este martes que la central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y considerada la mayor de Europa, lleva siete días consecutivos sin suministro eléctrico externo".

"Actualmente, sufre el apagón más prolongado hasta la fecha: siete días sin suministro eléctrico y las redes eléctricas destruidas por los bombardeos. Es importante que el mundo sea consciente de las posibles consecuencias. Esperamos una respuesta adecuada", ha señalado a través de su perfil en la red social X.

Posteriormente, durante su discurso diario, ha subrayado que esta desconexión es "algo inédito" y que "la situación es crítica". "Debido a los bombardeos rusos, la central ha quedado sin suministro eléctrico, desconectada de la red eléctrica y ahora se abastece con generadores diésel. Esto es extraordinario", ha manifestado.

"Los generadores y la planta no fueron diseñados para esto y nunca han operado de esta manera durante tanto tiempo. Ya tenemos información de que un generador ha fallado. Son los bombardeos rusos los que impiden la reparación de las líneas eléctricas de la planta y el restablecimiento de la seguridad básica", ha acusado.

Zelenski ha hecho hincapié en que "esto es una amenaza para absolutamente todos" y ha asegurado que "ningún terrorista en el mundo se ha atrevido jamás a hacerle a una central nuclear lo que Rusia está haciendo ahora mismo".

LA UE INSTA A RUSIA A CESAR LAS OPERACIONES MILITARES

La Unión Europea ha instado a Rusia a "cesar de inmediato todas las operaciones militares" en torno a la planta de cara a permitir la restauración urgente de las líneas eléctricas, mientras que ha trasladado su "pleno" apoyo a los esfuerzos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para su reparación.

"Una pérdida prolongada de energía podría, en última instancia, comprometer los sistemas de seguridad", ha advertido la portavoz de Exteriores del bloque, Anitta Hipper, que ha recordado que actualmente "depende únicamente" de generadores de emergencia para refrigerar sus seis reactores apagados y otras funciones esenciales de seguridad nuclear.

"La semana pasada, la central nuclear de Zaporiyia volvió a perder la conexión a su último suministro eléctrico externo. Es la décima vez desde que comenzó la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Este es el corte de suministro eléctrico más prolongado y grave, en particular porque la actividad militar sigue impidiendo la reconexión de las líneas", ha denunciado.

No obstante, ha reiterado que devolver la central al control de las autoridades ucranianas "competentes y legítimas es la única solución duradera para minimizar el riesgo de un accidente nuclear con implicaciones globales". "Los intentos rusos de apropiarse ilegalmente de la central nuclear carecen de validez según el Derecho Internacional", ha añadido.

En este sentido, ha remarcado que Moscú "debe retirar de forma inmediata, incondicional y completa todas sus fuerzas, equipo militar y demás personal no autorizado de la central nuclear de Zaporiyia y de todo el territorio de Ucrania".

El OIEA informó el martes pasado de que la central nuclear --bajo control ruso-- había quedado desconectada una vez más de la red eléctrica general y subrayó los riesgos que representa el actual conflicto para la seguridad nuclear.

El director general del mencionado organismo, Rafael Grossi, dijo el fin de semana que "tras cuatro días sin suministro eléctrico la central" seguía "dependiendo de generadores de emergencia". "Cuenta con combustible diésel para más de diez días y dispone de suministros, pero el OIEA está en contacto con ambas partes para facilitar el restablecimiento del suministro eléctrico externo lo antes posible", añadió.