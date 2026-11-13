Zelenski denuncia que no tiene "explicaciones claras" sobre límites a Starshield pese a los contactos con EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa desde Irlanda. - Annabelle Hamil / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha insistido este viernes en que las Fuerzas Armadas ucranianas continúan experimentando limitaciones en el sistema de Internet satelital Starshield, clave para la defensa y las operaciones militares ucranianas, pese a los contactos mantenidos con Estados Unidos al respecto, denunciando que no tiene "explicaciones claras" sobre las deficiencias registradas.

En un mensaje en redes sociales, el líder ucraniano ha recalcado que "lamentablemente", el límite de velocidad de 161 kilómetros por hora para el Ejército ucraniano "sigue vigente a lo largo de toda la línea del frente y en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente".

"Esto hace imposible, en particular, el uso de interceptores contra los 'shahed' propulsados por reactores", ha dicho.

"Seguimos sin tener explicaciones claras", ha indicado Zelenski sobre los contactos con Washington, incidiendo en que ha ordenado al Ministerio de Exteriores y al de Defensa "intensificar" la comunicación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como el Pentágono y la empresa privada SpaceX, propiedad de Elon Musk y responsable de estos sistemas, "con el fin de obtener aclaraciones y resolver la situación".

La crisis con el uso de este servicio viene de lejos después de que durante el mes de octubre saltaran chispas entre Ucrania y Estados Unidos a cuenta de las restricciones en el sistema que perjudican la capacidad de Ucrania de repeler los ataques y lanzar operaciones contra Rusia, una situación que se produce en paralelo a la reanudación de las negociaciones con Rusia en Emiratos Árabes Unidos que cuentan con la mediación de Washington.