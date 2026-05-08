Zelenski destaca las "fructíferas" negociaciones en EEUU y espera ya en Kiev a los representantes de Trump

Archivo - Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - -/Ukrainian Presidential Pool/dp / DPA - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes las "fructíferas" negociaciones que en la víspera mantuvo el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, con representantes de la Administración de Donald Trump en Miami, Florida, y ha adelantado que los siguientes diálogos se celebrarán en Kiev "a finales de primavera y principios de verano".

"Las negociaciones fueron fructíferas. Estamos coordinando el calendario de las visitas y esperamos la llegada de representantes del presidente estadounidense (Donald Trump) a Kiev a finales de primavera y principios del verano", ha contado Zelenski, que confía en que ahora sí se pueda "implementar e intensificar la diplomacia".

Tal y como adelantó el jueves, estas conversaciones, las primeras después del largo parón provocado por la guerra en Irán, han servido para abordar cuestiones humanitarias, en especial lo relacionado con el intercambio de prisioneros, además de ultimar "detalles" sobre acuerdos de seguridad.

"Es fundamental que sean constructivos, y debemos avanzar hacia la paz, fortaleciendo Ucrania y las relaciones bilaterales con Estados Unidos", ha dicho.

ZELENSKI ADELANTA QUE UCRANIA RESPONDERÁ CON "CONTUNDENCIA" A LOS ATAQUES

Por otro lado, Zelenski ha vuelto a denunciar que el Ejército ruso ha roto durante la pasada noche un alto el fuego que Kiev declaró de manera unilateral y que Rusia ya rechazó, valorándolo como un mera "estrategia de marketing".

El mandatario ha informado de que durante esta última noche, han registrado más de 140 bombardeos sobre posiciones ucranianas en el frente, así como una decena de operaciones de asalto y más de 850 ataques con drones de diversos tipos.

"Todo esto indica claramente que ni siquiera hubo un intento simulado por parte de Rusia de cesar el fuego en el frente", ha apuntado Zelenski, adelantando ya que "Ucrania actuará con la misma contundencia", cuando comienza este viernes la tregua armada por Moscú para el fin de semana, con motivo del Día de la Victoria.

En los últimos días, Moscú y Kiev han estado lanzado propuestas cruzadas de alto el fuego, sin llegar a ningún tipo de consenso. En un primer momento, el presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió una tregua para el fin de semana para poder celebrar los actos de homenaje al triunfo de la Unión Soviética contra la Alemania nazi, que Zelenski respondió formulando que pudiera extenderse al miércoles y jueves.

Sin embargo, Rusia no aceptó en ningún momento la propuesta y ha seguido a lo largo de la semana atacando posiciones ucranianas, lo que para Zelenski ha supuesto una violación de su alto el fuego unilateral. En la últimas horas, el Kremlin confirmó que cesará sus ataques del 8 al 10 de mayo.