Zelenski dice que Trump "no podría obtener una mayor victoria" que "detener la guerra" entre Ucrania y Rusia

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, "no podría obtener una mayor victoria" que "detener la guerra" desatada tras la orden de invasión dictada en febrero de 2022 por el mandatario ruso, Vladimir Putin, cerca de que se cumplan cuatro años de conflicto y tras dos rondas de negociaciones trilaterales para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

"Creo que no habría mayor victoria para Trump que detener la guerra entre Rusia y Ucrania", ha dicho Zelenski en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Atlantic'. "Para su legado, es lo principal", ha sostenido, antes de resaltar que "la situación más ventajosa para Trump sería lograrlo antes de las 'midterms'", que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.

"Sí, quiere que haya menos muertos. Pero si hablamos como adultos, es una victoria para él, una victoria política", ha argumentado, en referencia al impacto positivo para el mandatario y su Partido Republicano en caso de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Kiev y Moscú para poner fin al conflicto.

Así, ha destacado que "Ucrania no está perdiendo" en la guerra y, si bien ha reconocido que "hay prisa por poner fin a la guerra", ha insistido en que Kiev no va a aceptar un acuerdo desventajoso, a pesar de la presión del tiempo. "Los rusos pueden usar este tipo para poner fin a la guerra mientras Trump está realmente interesado, mientras es algo importante y valioso para él", ha sostenido.

"La táctica que hemos elegido es que los estadounidenses no piensen que queremos continuar la guerra. Por eso hemos empezado a apoyar sus propuestas, en cualquier formato que acelere las cosas", ha explicado, después de que se haya puesto sobre la mesa la posibilidad de celebrar un referéndum sobre el plan de paz, que incluiría la pérdida de territorios ocupados por Moscú, y que podría llevar aparejadas unas elecciones presidenciales, las primeras desde 2019.

Zelenski ha apuntado que estaría de acuerdo con esta posibilidad, ya que ayudaría a elevar la participación y haría más difícil para Moscú cuestionar los resultados, si bien ha incidido en el que el acuerdo sometido a votación debe ser adecuado. "No creo que debamos someter a referéndum un mal acuerdo", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que la propuesta de celebrar elecciones durante la guerra es de Rusia, que "quiere deshacerse" de él.

Por otra parte, ha reconocido que la posibilidad de convertir algunas zonas de Donetsk en una zona de libre comercio es algo que "no entusiasma" a Kiev, si bien habría aceptado para forzar a Rusia a pronunciarse. "A veces tengo la impresión de que es: ¿Qué más podemos ofrecer los ucranianos solo para ver si (los rusos) lo rechazan?", se ha preguntado.

"No tenemos miedo de nada. ¿Estamos preparados para unas elecciones? Lo estamos. ¿Estamos preparados para un referéndum? Lo estamos", ha destacado el mandatario. "Nunca hemos estado en contra de poner fin a la guerra. Son los rusos los que han demostrado que no están preparados para un diálogo", ha zanjado.