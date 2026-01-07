Zelenski espera que no se le impongan a Ucrania "exigencias adicionales" en las negociaciones de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es recibido por el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, antes de su reunión en el Palacio Presidencial de Nicosia. - Stavros Ioannides/PIO/dpa

BRUSELAS, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha avisado este miércoles de que Ucrania está haciendo "todo lo que se le requiere" en el proceso de negociación de paz para acabar con la invasión de Rusia y que espera que no se le impongan "exigencias adicionales ni excesivas".

"Estamos haciendo todo lo que nos corresponde por nuestra parte en el proceso de negociación. Esperamos que no se impongan a Ucrania exigencias adicionales ni excesivas", ha asegurado el mandatario ucraniano durante un discurso en la inauguración de la Presidencia de Chipre del Consejo de la Unión Europea, celebrada en Nicosia.

Zelenski ha expresado su deseo de que la guerra en Ucrania "pueda terminar" durante la presidencia rotatoria de Chipre, ya que las negociaciones de paz "han alcanzado un nuevo nivel de intensidad" y está teniendo lugar un trabajo "muy activo" en el mismo momento que Nicosia preside el Consejo de la Unión Europea.

"Ucrania, nuestros socios europeos y, por supuesto, Estados Unidos y todos los miembros de nuestra Coalición de Voluntarios, desde Canadá hasta Japón, desde la UE hasta Australia, (están trabajando en ello) para hacerlo posible", ha indicado, agregado que será realidad si "se ejerce suficiente presión sobre el agresor".

Concretamente, ha analizado que "cuando la presión es lo bastante fuerte como para agotar la fuente de la guerra, llega la paz". En su opinión, esa presión ya existe, y la Unión Europa desempeña "un papel clave" en mantenerla para que lo antes posible "la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania" llegue a su fin.

ESPERA AVANCES EN LA ADHESIÓN A LA UE

En otro orden de cosas, Zelenski ha puesto en valor que Chipre haya asumido la presidencia rotatoria de la UE, puesto que es "un Estado miembro que sigue dividido", pero que aún así está comprometido "con una paz duradera y plenamente igualitario en Europa".

"Un país que puede ser pequeño en tamaño, pero que tiene una voz igual en las instituciones europeas. Esto dice mucho sobre lo que realmente es Europa: que cada nación importa y que todo país libre de Europa merece formar parte de nuestro hogar europeo común", ha destacado el mandatario ucraniano.

Al hilo, ha añadido que "Ucrania también merece" lo mismo, "ser una parte igual" del "hogar europeo común", por lo que espera que la presidencia chipriota "sea productiva" y haga avanzar a Kiev --y también a Moldavia-- en ese camino.

De hecho, Zelenski se ha reunido este mismo miércoles en Nicosia con su homóloga moldava, Maia Sandu, con quien ha coincidido que ambos países deben coordinar su camino hacia el ingreso a la Unión Europea y para abrir simultáneamente los capítulos requeridos por Bruselas.