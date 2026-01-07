Zelenski espera de la presidencia chipriota un "apoyo firme" a Ucrania y avances en su adhesión a la UE

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides. - GOBIERNO DE UCRANIA

BRUSELAS, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado este miércoles su confianza en que durante la recién estrenada Presidencia de Chipre del Consejo de la Unión Europea el bloque comunitario mantenga "firme" su apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia y que se avance "lo máximo posible" en la adhesión de Kiev a la UE.

Así lo ha expresado en un mensaje de felicitación tras mantener en Nicosia una reunión con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, con quien ha abordado "el refuerzo de las sanciones contra Rusia", así como la mejora de la defensa aérea ucraniana, entre otros asuntos.

"Estamos trabajando para avanzar lo máximo posible en este periodo en la apertura de los capítulos de negociación y en la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Hoy hemos hablado de ello con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y confío en una cooperación productiva", ha indicado en su mensaje, publicado en la red social X.

Zelenski ha añadido que las sanciones contra el Kremlin deben mantenerse "mientras continúen la agresión y la ocupación rusas", y que los Veintisiete deben durante esta presidencia semestral de la UE la producción y el suministro de drones a Ucrania.

Los mandatarios ucraniano y chipriota también han hablado de la participación de Chipre en la iniciativa de defensa europea para financiar la entrega de armas a Ucrania PURL, así como en el instrumento SAFE para financiar adquisiciones conjuntas de armamento y fortalecer la industria europea.

"Esperamos que el apoyo a Ucrania se mantenga firme. Gracias a Chipre y a su presidente por el apoyo", ha zanjado el presidente ucraniano tras reunirse con su homólogo en Nicosia, donde este miércoles se celebra la ceremonia de inauguración de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE.