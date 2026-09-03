Zelenski espera una reunión los próximos días en Kiev con los enviados de Trump después de que vayan a Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habla con el enviado especial, Steve Witkoff, durante una reunión en la Casa Blanca en agosto de 2025. - Europa Press/Contacto/White House - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha desvelado que espera una reunión en los próximos días con los enviados del presidente, Donald Trump, para las negociaciones con Rusia, después de que estos realicen una visita a Moscú.

"Acabo de mantener una reunión con el equipo encargado de las negociaciones con los enviados del presidente de Estados Unidos. Estamos en comunicación con ellos prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana, y ahora nos estamos preparando para las reuniones. Ya se han establecido fechas provisionales", ha afirmado el mandatario ucraniano en uno de sus videos diarios sobre la marcha de la guerra.

En este sentido, ha indicado que espera recibir en Kiev a los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner. "Han confirmado que mantendrán una reunión en Moscú y otra en Kiev. Esperamos que esta última tenga lugar en los próximos días. Esto es muy importante", ha recalcado, señalando la relevancia de que Washington siga participando "activamente" en los contactos para poner fin a la guerra.

Zelenski ha recalcado, en todo caso, que la reunión con los enviados estadounidenses debe tener "un contenido sustantivo". Hace unos días, informó de que había mantenido una conversación "detallada" y "constructiva" con Witkoff y Kushner en el contexto de los esfuerzos por retomar las negociaciones trilaterales en las que Estados Unidos media entre rusos y ucranianos, un proceso que se vio interrumpido por la ofensiva lanzada contra Irán en febrero.

En el marco de sus reuniones internacionales, ha incidido en que Rusia debe sentir la presión económica. "Necesitamos actuar no solo mediante declaraciones, ni únicamente mediante la persuasión, sino también utilizando las herramientas económicas necesarias que tengan un impacto sobre el agresor", ha señalado.

Así, el dirigente ucraniano ha avanzado que durante el mes de septiembre mantendrá las reuniones "pertinentes" para avanzar en la campaña de presión contra Moscú "de modo que sienta las consecuencias económicas".