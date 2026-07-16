Zelenski explica que el cese de Fedorov responde a su falta de comunicación con el jefe del Ejército ucraniano

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Louis Lemaire-Sicre / Zuma Press / Europa Press /

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reconocido este jueves que el motivo para cesar a Mijailo Fedorov como ministro de Defensa ha sido por la falta de unidad y de comunicación que existía entre éste y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski. "Sin mí no se sentarán a negociar", ha dicho.

"Este no es solo un problema de las partes, sino también mío, no me eximo de responsabilidad. Respeto a las partes, conozco sus puntos fuertes y débiles, (...) pero las cosas son como son, y en esta situación, hay una salida, ya sea por una de las partes o por la otra, porque sin mí no se sentarán a negociar", ha explicado Zelenski en una rueda de prensa junto al primer ministro británico, Keir Starmer.

Zelenski ha asegurado que Fedorov seguirá formando parte de su equipo, en contraste con lo que anteriormente ha declarado el implicado, quien ha informado de que ha rechazado una propuesta para ejercer como asesor del presidente ucraniano.

Así, ha venido a confirmar lo que era un secreto a voces, la falta de sintonía entre Sirski y Fedorov, quien en una rueda de prensa este jueves ha asegurado que "todas las propuestas" que han venido presentando se han topado con el rechazo frontal de Sirski, a quien ha afeado no querer hablar de ello a la cara.

"Prefiere urdir intrigas y creer que alguien le dio órdenes a algún medio de comunicación, en lugar de centrarse en lo que realmente está sucediendo (...) En vez de buscar la derrota de Rusia, buscó la manera de dividir al país", ha reprochado Fedorov, quien se ha topado con el rechazo de los altos mandos a sus pretensiones de descentralizar y digitalizar el funcionamiento del Ejército.

IGOR KLIMENKO, EL MEJOR COLOCADO PARA ASUMIR DEFENSA

El líder ucraniano también ha confirmado que el actual ministro del Interior, Igor Klimenko, es el mejor colocado para reemplazar a Fedorov. "Tiene potencial", ha dicho de él Zelenski, quien, en calidad de jefe de Estado, es el encargado de nominar tanto al ministro de Defensa como al de Asuntos Exteriores.

"Lo considero uno de los candidatos, pero aún no he presentado los documentos pertinentes al Parlamento", ha dicho Zelenski, que ha señalado que el próximo ministro de Defensa tendrá como objetivos restablecer la comunicación con el Ejército, resolver los problemas de las oficinas de alistamiento y acabar con los "episodios vergonzosos" del reclutamiento forzoso, la llamada 'busificación'.

"La movilización es un tema complejo que involucra a todos, tanto al Ejército como al Gobierno. Por eso creo que Klimenko tiene el potencial para garantizar el suministro y eliminar los vergonzosos episodios de la 'busificación'", ha dicho.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y a medida que escaseaba personal, han ido apareciendo en redes sociales vídeos en los que se puede ver cómo agentes de los centros de reclutamiento detienen a ciudadanos ucranianos en edad militar y los meten a la fuerza en furgonetas para mandarlos al frente.

Asimismo, se han revelado numerosos casos de corrupción relacionados con los partes médicos falsos y exenciones fraudulentas que emiten algunos directores de estos centros de reclutamiento a cambio de miles de dólares para quienes pretendan librarse de hacer el servicio militar.

La salida de Fedorov, apenas seis meses después de asumir el cargo, ha sido uno de los cambios más llamativos de la remodelación que el presidente Zelenski prepara su Gobierno, la cual se está debatiendo este jueves en la Rada Supremo.