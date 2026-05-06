Zelenski informa de que Hungría ha devuelto los fondos que se incautó del banco Oschadbank en marzo

Volodimir Zelenski. - -/Ukrainian Presidency/dpa

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles de que Hungría ha devuelto los activos que se incautó del banco estatal ucraniano Oschadbank a principios de marzo de este año, lo que supuso el enésimo encontronazo entre Kiev y Budapest, entonces dirigida por Viktor Orbán, ahora a punto de salir.

"Un paso importante en las relaciones con Hungría: hoy se devolvieron los fondos y objetos de valor de Oschadbank que fueron incautados por los servicios especiales húngaros en marzo de este año", ha aplaudido el mandatario en redes sociales.

Zelenski ha celebrado que "tanto los fondos como los objetos de valor están de vuelta en territorio ucraniano en su totalidad" y ha agradecido a Hungría por el nuevo "enfoque constructivo y este paso civilizado" en este asunto.

A principios de marzo, las autoridades ucranianas denunciaron la retención ilegal de varios funcionarios de esta entidad bancaria cuando cruzaban territorio húngaro procedentes del Raiffeisen Bank Austria, en Viena, de donde retiraron 40 millones de dólares, 35 millones de euros y hasta nueve kilos de oro.

Después de que estas siete personas fuera expulsadas, Ucrania acusó a Hungría de "chantaje", una vez condicionaron la devolución de estos activos a la reapertura del oleoducto Druzhba, principal vía de suministro de petróleo ruso a este y otros países del centro de Europa, como Eslovaquia.

El Gobierno húngaro aprobó una resolución especial para custodiar de manera excepcional estos activos mientras dure la investigación acerca de todo aquello que rodea a este caso. Sin embargo, con la derrota en las urnas de Orbán el pasado 12 de abril frente a Péter Magyar, se esperaba un cambio en las nuevas autoridades.