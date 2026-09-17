Zelenski lamenta que China "no esté de lado de Ucrania" y apunta que sería clave para parar el conflicto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión en Kiev. - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este jueves que China "no esté de lado de Ucrania" en el contexto de la guerra lanzada por Rusia en febrero de 2022, insistiendo en que Pekín podría jugar un papel clave para parar el conflicto.

"Es una pena que China no esté de nuestro lado en esta guerra. Políticamente hablando. Aunque no se trate de armas, sino de voluntad política", ha indicado el mandatario ucraniano en una entrevista con la radio y televisión pública japonesa, NHK.

En este sentido, ha aludido a que Pekín podría tener influencia a la hora de acabar con la guerra, en un momento en el que Estados Unidos está tratando de revitalizar el proceso de negociaciones.

"Es una pena porque esta guerra podría iniciarse y detenerse de inmediato gracias a líderes fuertes, incluida China", ha valorado Zelenski.

El papel de China en la invasión rusa de Ucrania ha estado en el foco de Kiev y de sus socios europeos desde 2022. Aunque Pekín siempre se ha manifestado a favor de una salida negociada del conflicto, no ha dado pasos para sancionar a Rusia o presionarle a negociar, al tiempo que firmó unas semanas antes de la guerra un acuerdo para expandir sus relaciones.

El gigante asiático también ha sido criticado por estar escorado hacia posiciones rusas y facilitar a través de empresas y entidades que Moscú sortee las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa.

PAPEL DE COREA DEL NORTE

Sobre el papel de Corea del Norte en la guerra, Zelenski ha avisado de que Pyongyang envió entre 30.000 y 50.000 efectivos a Rusia que han podido "familiarizarse con la guerra real y entrenarse", lo que representa una amenaza para la seguridad del área del Pacífico.

"No le supuso un gran gasto a Corea del Norte. Solo aquí podían haberlo hecho: desplegarse, aprender y volver. Sin sufrir grandes pérdidas, salvo cuando decidieron enfrentarse directamente a nosotros durante la operación de Kursk", ha explicado.

Por eso, ha hecho hincapié en que este despliegue y su posterior retorno a Corea del Norte representa "un gran problema", "más aún para la seguridad en el Pacífico".