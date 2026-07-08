Zelenski y Nawrocki se ven por primera vez tras la nueva polémica por el pasado de ambos países

Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Polonia, Karol Nawrocki, durante una rueda de prensa en Varsovia. - -/Ukrainian Presidency/dpa

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Polonia, Karol Nawrocki, se han reunido este miércoles por primera vez después de que hace unas semanas sus recurrentes diferencias sobre cómo tratar su memoria histórica en común volvieran a ser motivo de disputa, hasta el punto que al líder ucraniano se le retiró la Orden del Águila Blanca, la mayor distinción que otorga el Estado polaco.

Zelenski ha destacado que la conversación entre ambos, mantenida en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Ankara, la capital de Turquía, era "importante y necesaria" a tenor de los últimos acontecimientos. "Hablamos durante más de una hora", ha informado el jefe de Estado ucraniano.

"La amenaza que tenemos es una sola y común: Rusia. Y es muy importante mantener la comprensión mutua, el apoyo y actuar unidos. Nuestros países solo necesitan relaciones fuertes. Acordamos continuar el diálogo", ha trasladado Zelenski en un mensaje en redes sociales, donde ha compartido imágenes del encuentro con Nawrocki.

En esa línea se ha manifestado también el presidente polaco, incidiendo en que a pesar de las "cuestiones históricas complejas y aún sin resolver", se antoja fundamental que Kiev y Varsovia mantengan la cooperación y el diálogo ante la amenaza que comparten, que no es otra que Moscú.

"Lo que sin duda no ha cambiado es que Rusia sigue siendo la principal amenaza tanto para Ucrania como para Polonia. En lo que respecta a las amenazas a nuestra independencia, miramos en la misma dirección; eso no ha cambiado", ha expresado.

No obstante, ha aclarado que la reunión de este miércoles en la capital turca no ha servido, aunque tampoco lo habían previsto, para resolver estos "problemas históricos", de vuelta en las últimas semanas a raíz de que una unidad militar ucraniana recibiera el nombre de 'Héroes del UPA', que alude a una milicia acusada en Polonia de cometer masacres durante la II Guerra Mundial.

Nawrocki ha confirmado que para los ucranianos "los asuntos relacionados con la UPA y sus símbolos son innegociables", al igual que para los polacos "las emociones" que suscita el "genocidio" que cometió esta milicia ultranacionalista en los territorios de Polonia ocupados por la Alemania nazi.

En ese sentido, Nawrocki ha señalado que, a sabiendas de que es un tema "tan importante" para Polonia, confía en que Ucrania comprenda que ensalzar según qué figuras también limita su futuro en la Unión Europea, además de conllevar "muchas connotaciones negativas", aludiendo a la controvertida figura de Stepan Bandera.

Aún con todo, y después de que ambas partes reafirmaran sus posturas iniciales, el mandatario polaco también ha coincidido con su colega ucraniano en señalar que ha sido una reunión "constructiva", según recoge la agencia de noticias PAP.