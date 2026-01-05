Zelenski nombra a la ex vice primera ministra canadiense como su asesora económica

Archivo - La ex vice primera ministra, Chrystia Freeland, en el Parlamento canadiense. - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes el nombramiento de la ex vice primera ministra canadiense, Chrystia Freeland, como su asesora económica en un momento en el que ha instado a Kiev a reforzar su resiliencia interna hasta que se produzcan avances en las negociaciones de paz.

De la exdirigente canadiense, el presidente ucraniano ha valorado que es "altamente competente en estos asuntos y cuenta con una amplia experiencia en atraer inversiones e implementar transformaciones económicas".

A juicio de Zelenski, Kiev necesita tanto "fortalecer su resiliencia interna, para la recuperación del país si la diplomacia logra resultados lo antes posible, como para reforzar la defensa si se tarda más en poner fin a esta guerra".

"Estoy agradecido a todos los que están dispuestos a apoyar a nuestro Estado y nuestro compromiso con los socios", ha asegurado en un mensaje en redes sociales.

Freeland ocupó durante más de cinco años el cargo de vice primer ministro en el Gobierno de Justin Trudeau, con el que finalmente mantuvo una disputa que llevó a su destitución. Aunque en un primer momento se postuló a sucederle en el cargo tras su dimisión Freeland retiró su candidatura en favor del actual primer ministro, Mark Carney.

La política canadiense estuvo en las quinielas en 2022 para sustituir al secretario general, Jens Stoltenberg, toda vez la OTAN priorizaba un liderazgo femenino por primera vez en su historia. Finalmente los aliados extendieron un año el mandato del político noruego ante la falta de candidatos oficiales, y ya en 2024 fue el ex primer ministro neerlandés, Mark Rutte, el que suscitó el consenso necesario para ser elegido.

LLAMADA CON EL PRIMER MINISTRO DE AUSTRALIA

La oficina del presidente ucraniano ha informado igualmente de una conversación telefónica con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, con el que ha debatido sobre los últimos acontecimientos en la guerra lanzada por Rusia, incluyendo los ataques contra ciudades ucranianas.

El contacto llega una jornada antes de la cita de la coalición de voluntarios que se reunirá este martes en París, convocados por el presidente galo, Emmanuel Macron, y con presencia de Australia.