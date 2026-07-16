Zelenski nomina al general de las fuerzas de seguridad Yevheni Jmara como nuevo ministro de Defensa

Archivo - El general ucraniano Yevheni Jmara. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha designado al jefe del Servicio de Seguridad (SBU), el general Yevheni Jmara, como nuevo ministro de Defensa, una propuesta que ha de ser respaldada por el Parlamento, que ya ha aprobado al resto del gabinete presentado este jueves por el primer ministro Serhi Koretski.

Jmara reemplazará a Mijailo Fedorov, quien ha dejado el cargo este jueves tras desempeñarlo apenas seis meses, marcados por las hondas diferencias con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tal y como él mismo, así como el presidente Zelenski han revelado, en lo que era un secreto a voces.

Zelenski ha destacado la "amplia experiencia, en muchos aspectos, sin precedentes" que Jmara ha adquirido y le ha encargado como ministro "continuar con la reforma del sector de la defensa y proporcionar a Ucrania todos los resultados acordados", entre ellos seguir con los ataques de largo alcance contra Rusia.

"Es fundamental que Ucrania cuente con una visión estratégica para seguir actuando activamente en la protección de su independencia y para forzar a Rusia a la diplomacia", ha dicho Zelenski en redes sociales tras reunirse con su candidato.

La llegada de Jmara ha roto por completo las quinielas que apuntaban a que Igor Klimenko, quien hasta ahora había ejercido como ministro del Interior, sería el nuevo titular de Defensa, más incluso después de que el propio Zelenski afirmara este mismo jueves que "tenía potencial" para ocupar el puesto.

Ahora Jmara necesita que el Parlamento apruebe la nominación una vez ha respaldado ya al resto del gabinete que presentó este jueves el nuevo primer ministro, Serhi Koretski, que sigue contando con cinco cargos del gabinete anterior, entre ellos Denis Shmigal, e incluye otras diez caras nuevas.

A diferencia del resto de carteras, Zelenski, en calidad de jefe de Estado, es el encargado de nominar a los responsables de Defensa y de Asuntos Exteriores, que a la espera de conocer su propuesta, ahora es Andri Sibiga su titular.