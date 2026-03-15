Zelenski percibe como un "chantaje" toda vinculación de la ayuda europea a la reparación del oleoducto Druzhba

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que cualquier intento de vincular la concesión a su país del enorme paquete de ayuda europeo de 90.000 millones de euros a la reparación del oleoducto Druzhba sería interpretado por el Gobierno ucraniano como un "chantaje".

El oleoducto, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa, se ha convertido en un destacado punto de fricción en las últimas semanas. El conducto, que atraviesa el oeste de Ucrania y transporta petróleo a Eslovaquia y Hungría, países sin litoral, fue atacado por drones rusos a finales de enero. La Comisión Europea a pedido a Kiev que permita una misión de investigación de la UE para comprobar su estado.

Los acontecimientos se han precipitado en los últimos días: Ucrania ha defendido la necesidad de cortar el suministro de petróleo ruso a Europa para dañar sus fuentes de financiación y con ello su capacidad bélica. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, principales beneficiarios de estas entregas a través del Druzhba, han advertido de que se pone en riesgo su seguridad energética.

A finales de enero, las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque ruso a estas instalaciones en Leópolis afectaron de tal manera que tuvieron que paralizar el suministro a la espera de ser rehabilitadas.

En este sentido, Zelenski ha trasladado su incomodidad este pasado sábado durante una convocatoria en Kiev a más de una veintena de medios nacionales e internacionales, en especial después de que EEUU anunciara su intención de levantar sanciones al petróleo ruso, aliviando así una importante medida de presión contra Moscú.

"Lo que digo simplemente es que si alguien ha decidido restaurar los suministros de petróleo ruso, quiero que sepa que me declaro en contra de ello", ha indicado en comentarios recogidos por Bloomberg. "Yo no bloqueo nada, pero si empiezan a imponerme condiciones para que Ucrania no reciba armas, entonces, que me perdonen, yo no puedo hacer nada al respecto: les dije a nuestros amigos en Europa que esto se llama chantaje", ha añadido.

La empresa energética estatal ucraniana Naftogaz Group reiteró la complejidad de la situación este sábado durante una reunión especial con embajadores de la UE. A la reunión asistieron representantes de todos los estados europeos, incluidos Hungría y Eslovaquia, según un comunicado de Naftogaz.

"Ya hemos proporcionado a nuestros socios información técnica sobre las consecuencias de este ataque, y durante esta reunión pudimos mostrar con más detalle los materiales del lugar y explicar los desafíos a los que se enfrentan nuestros especialistas", declaró el director ejecutivo de Naftogaz, Sergii Koretski, según el comunicado.

Zelenski, sobre la situación de las sanciones a Moscú, ha añadido que, a su entender, que la decisión de seguir transportando petróleo sancionado a Europa a través del oleoducto no es "muy diferente de la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al petróleo ruso".

"¿Por qué podemos, por un lado, decirle a Estados Unidos que nos oponemos al levantamiento de las sanciones, mientras que, por otro, Ucrania se ve obligada a reanudar el tránsito de petróleo a través del oleoducto Druzhba, y a un precio político que, en la práctica, financia políticas antieuropeas?", se ha preguntado.

En cualquier caso, las reparaciones del oleoducto Druzhba han comenzado y el restablecimiento del flujo podría tardar alrededor de un mes, según fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato. Los trabajos implican la construcción de un nuevo segmento de oleoducto alrededor de las instalaciones de almacenamiento existentes, ya que estas tardarán más en repararse.