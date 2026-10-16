Zelenski pide 70.000 millones de euros a la UE para financiar la guerra en 2027

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante el Consejo Europeo - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este viernes a sus socios de la Unión Europea al menos 70.000 millones de euros para financiar su resistencia a la invasión de Rusia el próximo año, un "importe realista" que espera recaudar tras haber mantenido una reunión con los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas.

"La guerra costará 155.000 millones de euros el año que viene y necesitamos al menos 70.000 millones de vosotros para defensa, para armas y para nuestra resiliencia. Es un importe realista, y os pido que encontréis este apoyo, que ayudará a mantener a Rusia atrás", ha afirmado durante su intervención en el Consejo Europeo.

Zelenski ha expresado su deseo de que la guerra termine "lo antes posible", si bien ha lamentado que su par ruso, Vladimir Putin, "planea quedarse mucho más tiempo" porque "está construyendo una Rusia que se parece a Corea del Norte", donde "los niños son criados desde una edad temprana para la guerra y para morir por su líder".

"Así que Rusia no dejará de ser peligrosa. Y es nuestra fuerza, nuestro ejército, nuestras tecnologías las que ayudan a garantizar también la seguridad europea, su seguridad. Estas garantías de seguridad aún no se reflejan", ha espetado.

Por ello, ha pedido incluir las capacidades de defensa de Ucrania en el próximo presupuesto europeo, el también conocido como Marco Financiero Plurianual, y para el que los líderes se han fijado cerrar las negociaciones en diciembre de este año.